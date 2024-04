A- A+

Iassepe abre seleção simplificada com 42 vagas para 12 cidades de Pernambuco; salário é R$ 6.050,33 Seleção visa a contratação temporária de profissionais de nível superior em diversas áreas da saúde

A Secretaria Estadual de Administração anunciou, nesta terça-feira (23), através do Diário Oficial do Estado, a abertura de uma seleção pública simplificada para a contratação temporária de 42 profissionais da saúde, de nível superior, para o Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (IASSEPE). A remuneração é de R$ 6.050,33.

A seleção pública visa preencher vagas em diversas áreas do instituto. A convocatória tem validade de 24 meses, sendo prorrogável por igual período, a contar da homologação do resultado final. A contratação temporária terá duração de até 12 meses, com possibilidade de renovação, respeitando o prazo máximo de seis anos.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, através de uma avaliação curricular. Os interessados podem se inscrever, entre 26 de abril e 10 de maio, pelo site www.iassepe.pe.gov.br/concursos-e-selecoes. No endereço eletrônico também estarão disponíveis todos os detalhes do edital, bem como as etapas do processo seletivo.

O resultado da seleção será publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 24 de maio.

Vagas

As vagas estão dividas entre as cidades de Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Surubim.

Do total das 42 vagas ofertadas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, de acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco.

Para concorrer a essas vagas, os candidatos devem declarar sua condição no momento da inscrição e especificar o tipo de deficiência. Eles participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.

