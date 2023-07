IBGE abre inscrições para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento no Recife

A- A+

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou hoje (24) as inscrições para o processo seletivo de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento (ACMAP) em todas as capitais do Brasil. No Recife, estão disponíveis 5 vagas, sendo três para ampla concorrência, uma para pessoas pretas e pardas e outra para pessoas com deficiência. O requisito mínimo para participar é possuir ensino médio completo.

As inscrições permanecerão abertas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 13 de agosto. Os interessados podem acessar o edital atualizado e se inscrever através do site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 30.

A remuneração oferecida para o cargo é de R$ 3.100, além de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 658, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. O contrato terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, de acordo com o inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745/1993. A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais, com oito horas diárias. O processo seletivo tem o objetivo de contratar pessoal para apoiar o IBGE em ações que ocorrerão após o Censo Demográfico.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 24 de setembro, das 13h às 17h (horário de Brasília). O resultado final está previsto para ser divulgado em 25 de outubro. O conteúdo programático da prova abrangerá disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

Dentre as atribuições do cargo de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento, estão a tratativa e incorporação de novos registros urbanos coletados pelos supervisores/recenseadores, que possam não ter sido previamente mapeados, transformando-os em novas faces de quadra; atualizar e compatibilizar conflitos de informações entre o banco de dados do IBGE e as informações coletadas em campo, além de atualizar a nomenclatura de logradouros que sofreram alterações ao longo do tempo.

