IBGE adere ao Concurso Nacional Unificado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) formalizou, de maneira oficial, à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGISP), sua participação no Concurso Público Nacional Unificado (CPN). Além disso, o IBGE nomeou seus representantes para fazer parte do órgão consultivo e deliberativo deste concurso.

No total, serão 895 vagas efetivas, o que exigirá uma parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

“Nós acreditamos que o IBGE colaborará no êxito deste concurso unificado, pois ele cumpre a missão de democratizar o acesso às vagas federais. Além de criar um processo inovador de seleção padronizada, com melhor distribuição e segurança das provas”, destaca o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, que registra a importante inclusão neste mês de setembro do instituto entre os 10 órgãos participantes da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), criada pelo MGISP.

“Este projeto é inovador e ousado. Com isso, criamos um critério de justiça de acesso às vagas públicas como nunca ocorreu antes na história do Brasil”, afirmou o Secretário de Gestão de Pessoas do MGISP, José Celso Cardoso Jr. “Num cenário de diminuição das capacidades estatais, a realização do Concurso Público Nacional Unificado, tem o desafio de recompor a força de trabalho dos diversos órgãos e entidades que receberam autorização para a abertura de certames em 2023. Além de desonerar as demais estruturas da administração pública federal e de reduzir os custos de transação para a admissão de novos servidores”, acrescentou.

Como representantes na instância consultiva e deliberativa do Concurso Público Nacional Unificado (CPN), o IBGE indicou os seguintes servidores: Bruno Taranto Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do IBGE, e Denis Maracci Gimenez, assessor da Presidência do IBGE.

Único dia de prova

O objetivo do Concurso Público Nacional Unificado (CPN) é realizar um único dia de prova para preenchimento das cerca de oito mil vagas abertas no serviço público federal neste ano. A prova será aplicada em cerca de 180 municípios distribuídos em todas as regiões do país. Os órgãos autorizados a realizar concursos públicos poderão aderir ao certame unificado até o dia 29 de setembro, em caráter voluntário. Os editais têm previsão de serem publicados até 20 de dezembro.

A prova será dividida em dois momentos, na mesma data. Primeiro, serão as provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos e, depois, as provas específicas e dissertativas, por blocos temáticos. Como o governo se organiza por áreas, haverá a divisão por blocos temáticos, que são o conjunto de carreiras relacionadas à atuação do Estado em uma determinada área.

