IBGE: inscrições para 309 vagas temporárias em Pernambuco terminam nesta quarta-feira (19)

A- A+

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra, nesta quarta-feira (19), às 23h, as inscrições para 309 vagas temporárias em 18 municípios de Pernambuco.

Interessados em participar do processo seletivo devem entrar no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e pagar R$ 42,20 para realizar a prova para as funções ofertadas.

Segundo o IBGE, são oferecidas 279 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 30 para

Supervisor de Coleta e Qualidade [confira o detalhamento das vagas por municípios e funções no final do texto].

As oportunidades de trabalho são destinadas para a coleta de dados das pesquisas do IBGE. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias para as duas funções.

Quem quiser concorrer à vaga de APM deve ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1.387,50. Já quem pretender ser um SCQ, com remuneração de R$ 3.100,00, precisa ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de, no mínimo, categoria B.



As duas funções têm como benefícios auxílio-alimentação de R$ 658, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Nos dois casos, os contratos terão duração inicial de até um ano, podendo esse prazo ser prorrogado até completar três anos.

Seleção

As seleções para as vagas terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada em 17 de setembro, com duração de 3h30.

As provas para SCQ ocorrem de manhã, enquanto as provas para APM, à tarde, o que permite ao candidato fazer os dois processos seletivos no mesmo dia. O resultado final de ambas está previsto para 23 de outubro.

Para SCQ, o conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia.

Já para APM, as questões serão de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

Vagas para APM (Foto: Reprodução)

Vagas para SCQ (Foto: Reprodução)

Veja também

Rio de Janeiro Ataque em hospital: veja como ficou unidade após invasão de pai e filha que agrediram médica, em Ira