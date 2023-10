iFood oferece 50 mil bolsas de programação e games para inclusão tecnológica no Brasil

A- A+

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, e a DIO, plataforma de educação tech, acabam de anunciar a abertura de 50 mil bolsas, 100% gratuitas, para o Potência Tech, iniciativa do iFood que oferece bolsas de estudo em instituições parceiras, além de uma plataforma online com trilhas educacionais gratuitas, que tem como foco a democratização do acesso à educação tecnológica e na empregabilidade de grupos sub-representados no mercado de tecnologia, como mulheres, pessoas negras, indígenas e LGBTQIAPN+.O período de inscrições para o Potência Tech iFood vai até 29 de outubro.



O bootcamp em parceria com a DIO apresenta duas trilhas de aprendizagem, cada uma delas projetada para abordar diferentes aspectos da programação e da tecnologia. A primeira trilha - Desenvolvimento de Jogos -, explora o mundo da programação através do desenvolvimento de jogos utilizando a linguagem Javascript. Com o foco na aprendizagem lúdica e criativa, os participantes terão a chance de criar seus próprios jogos básicos e práticos ao longo do curso. Além disso, a trilha inclui desafios de código estimulantes que servirão como uma valiosa adição ao portfólio de cada desenvolvedor.



Já a segunda trilha - Programação do Zero - é indicada para aqueles que estão dando seus primeiros passos no mundo da programação e tecnologia, e oferece uma abordagem básica focada na lógica de programação. Os participantes terão a oportunidade de compreender os conceitos fundamentais por trás da programação, bem como o funcionamento das aplicações tecnológicas. Esta trilha é ideal para quem deseja estabelecer bases sólidas para uma carreira promissora no campo da tecnologia.



Com duração de 12 semanas e carga horária de 64 horas, ambas as trilhas são especialmente projetadas para iniciantes, proporcionando um ambiente de aprendizado acessível para aqueles que estão entrando no mundo da programação pela primeira vez. As 50 mil bolsas de estudo são voltadas para pessoas de todas as regiões do Brasil com renda familiar mensal de até dois salários mínimos. Para ser elegível à bolsa, é necessário ter mais de 18 anos, fazer parte de grupos sub-representados e/ou comprovar vulnerabilidade socioeconômica.Para Adélia Carvalho, 22 anos, moradora de Piracuruca, Piauí, o Potência Tech iFood significou a porta de entrada para o mundo da tecnologia. "Por meio do programa tive meu primeiro contato com a linguagem de programação. Me desenvolvi bastante durante esse período, fui exposta a problemas e situações que eu desconhecia. Durante o bootcamp, nós tínhamos acesso a um fórum no qual trocávamos informações e dúvidas com outros participantes. Foi uma experiência muito engrandecedora", afirma a estudante.

“Acreditamos que a formação de grupos sub-representados em tecnologia é um caminho promissor para enfrentarmos a desigualdade social. Ao oferecermos às pessoas de baixa renda a oportunidade de se qualificarem para ingressar no mercado de trabalho, abrimos novas possibilidades de carreira e impulsionamos o futuro profissional dessas pessoas, as apoiando para que prosperem. Por isso, colocamos o fomento à educação como pilar central e fundamental para gerar impacto positivo na sociedade”, afirma Gustavo Vitti, VP de pessoas e sustentabilidade do iFood.

Veja também

EDUCAÇÃO IFPE muda processo de ingresso para os cursos técnicos e superiores