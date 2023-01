IFPE abre inscrições para 50 vagas em cursos superiores em Barreiros; saiba como se candidatar

A- A+

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu processo seletivo extra para preencher 50 vagas remanescentes no processo de ingresso 2022.2 nos cursos superiores de Tecnologia em Agroecologia e Licenciatura em Química no campus Barreiros, localizado na Mata Sul do Estado.

Para o curso de Tecnologia em Agroecologia, há 30 vagas; para o de Licenciatura em Química, 20.

Do total de vagas, informa o IFPE, 26 são de ampla concorrência e 24 estão reservadas para o sistema de cotas, voltado para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio em escolas da rede pública nas seguintes condições: com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita; pessoas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência.

As inscrições são gratuitas e são feitas de forma remota, por meio do e-mail: [email protected], informando no título do e-mail o nome completo do candidato e o curso no qual deseja concorrer a uma vaga (NOME DO CANDIDATO / CURSO DE INTERESSE) anexando os documentos comprobatórios das notas.

Outra opção é ir presencialmente no protocolo do campus Barreiros, localizado na Fazenda Sapé, sem número, zona rural de Barreiros.

O período de inscrição online vai de 23 de janeiro a 16 de fevereiro e, de forma presencial, até às 17h do dia 15 de fevereiro.

Para se inscrever, é preciso ter certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, até a data da matrícula do curso para o qual se candidatou e apresentar a documentação exigida no item 7 do edital.

O processo seletivo considera o desempenho escolar em Língua Portuguesa, Redação e Matemática. A prova de redação será realizada no dia 25 de fevereiro das 9h às 11h, no IFPE Barreiros.

O resultado preliminar será divulgado em 3 de março e as matrículas obrigatórias acontecerão presencialmente nos dias 13 e 14 de março, das 8h às 12h.

