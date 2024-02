IFPE abre seleção complementar para cursos de graduação EaD

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) lançou o processo seletivo complementar para preenchimento de vagas remanescentes do Processo de Ingresso IFPE 2024.1 dos cursos de graduação de Educação a Distância (EaD), para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. As inscrições são gratuitas, e poderão ser feitas até o dia 7 de março.

Ao todo, serão ofertadas 195 vagas. Dessas, 116 são para o curso de Licenciatura em Geografia, e estão distribuídas nos polos de Águas Belas, Carpina, Gravatá, Limoeiro e Pesqueira. As outras 79 vagas são voltadas para o curso de Licenciatura em Matemática, e estão distribuídas nos polos de Águas Belas, Limoeiro, Palmares, Santa Cruz do Capibaribe e Santana do Ipanema (AL). O IFPE reserva o mínimo de 60% do total de vagas por curso/turno para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública, em conformidade com a Lei nº 12.711, de 2012, e suas alterações, e a Portaria Normativa MEC nº 18, de 2012, e suas alterações.

A seleção será realizada por meio do coeficiente de rendimento escolar do candidato nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio, e também por meio da nota obtida mediante uma produção textual (Redação), que será aplicada no dia 17 de março.

INSCRIÇÕES – Os candidatos poderão se inscrever, gratuitamente, até às 17h do dia 7 de março. As inscrições são feitas de forma virtual, pelo https://selecoes.ead.ifpe.edu.br/, por meio do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição: informando os dados pessoais, curso, polo e opção de vaga, conforme Anexo C; anexando cópia do histórico escolar do ensino médio; e anexando cópia do documento de identificação com foto.

AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES AUTODECLARADAS – Os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas que concorrerem na modalidade de vagas reservadas pela Lei nº 12.711, de 2012, dos códigos LB_PPI, LI_PPI, LB_Q e LI_Q, deverão participar do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoas negras ou de aferição da condição de indígena ou quilombola. O envio do conteúdo para esses procedimentos deve ser feito até às 17h do dia 07 de março, por meio do e-mail [email protected]. Todas as orientações para esse envio podem ser conferidas no edital.

As vagas ofertadas nos cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD) terão encontros presenciais nos Polos e serão realizados com previsão de frequência quinzenal, aos sábados.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o e-mail [email protected].

Para mais informações, acesse aqui o edital.

Veja também

MUNDO Corpos de estrela da TV australiana e namorado são encontrados em capas de pranchas de surfe