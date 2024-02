A- A+

IFPE Olinda divulga edital com 44 vagas para cursos de Artes Visuais e Computação Gráfica As inscrições do processo são gratuitas e estão abertas a partir desta segunda (26)

O IFPE Olinda divulgou nesta segunda (26) o processo seletivo simplificado para preencher 44 vagas nos cursos técnicos de Artes Visuais e Computação Gráfica. As inscrições gratuitas já estão abertas e seguem até a próxima sexta-feira (01/03).

Das 44 vagas oferecidas, 33 são para o curso de Artes Visuais, distribuídas nos turnos da manhã e tarde, e outras 11 para o curso de Computação Gráfica, disponíveis apenas no período da tarde. Desse total, 60% das vagas são reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública. Quem atender a esse requisito poderá ainda optar pelas cotas de renda, e para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas ou com deficiência.

Para concorrer às vagas, é preciso ter ensino médio completo. As inscrições serão feitas pelo e-mail [email protected], através do qual o candidato deverá enviar, como anexo, cópias do histórico escolar do ensino médio, do documento de identificação com foto e o formulário de inscrição – disponível no Anexo C do edital – devidamente preenchido. No título do e-mail, é necessário informar o nome completo do candidato e o curso ao qual deseja concorrer. Não será cobrada taxa de inscrição.

As vagas serão preenchidas mediante análise das notas das disciplinas de português e matemática obtidas no ensino médio, através do histórico escolar. Portanto, é necessário ter bastante atenção à cópia do documento, que deverá conter o nome completo do candidato, as notas e médias obtidas nas disciplinas, identificação da escola e assinatura do responsável pela emissão do documento. É preciso apresentar a íntegra do documento, de forma legível, digitalizando inclusive o verso, quando houver.

O processo seletivo complementar tem o objetivo de preencher vagas ociosas do processo de ingresso do IFPE 2024.1. Os aprovados deverão realizar a matrícula nos dias 14 e 15 de março. As aulas começarão imediatamente após o resultado final, que será divulgado no dia 20 de março.

Confira o Edital

Ficha de inscrição em formato editável (anexo C do Edital)

