IFPE prorroga inscrições para 2.679 vagas ofertadas no processo de ingresso 2023.2 As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 26 de maio

Foram prorrogadas até o dia 29 de maio as inscrições para quem quiser concorrer a uma das 2.679 vagas ofertadas no processo de ingresso 2023.2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

As vagas são para cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes, superiores e de qualificação profissional Proeja, em 15 campi de todo o Estado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site ingresso.ifpe.edu.br, onde também está disponível o edital.

Entre os cursos técnicos ofertados, estão Enfermagem, Agroindústria, Eletroeletrônica, Logística, Segurança do Trabalho, Computação Gráfica, Artes Visuais, Edificações e Mecatrônica.

Já na lista de cursos superiores, estão licenciatura em Computação, Música, Engenharia de Software, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Qualidade.

Confira como as 2.679 vagas estão distribuídas:

- 1.891 vagas são para cursos técnicos na modalidade subsequente (para quem já concluiu o ensino médio);

- 280 vagas para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (voltados para quem já concluiu o ensino fundamental) no campus Recife;

- 473 vagas para cursos superiores;

- 35 vagas para curso de qualificação profissional Proeja (para jovens e adultos que não cursaram o ensino médio e têm mais de 18 anos).



As vagas são para os seguintes campi:

- Recife

- Jaboatão dos Guararapes

- Olinda

- Paulista

- Abreu e Lima

- Cabo de Santo Agostinho

- Igarassu

- Ipojuca

- Afogados da Ingazeira

- Barreiros

- Belo Jardim

- Palmares

- Caruaru

- Garanhuns

- Vitória de Santo Antã





Já quem se inscrever nos cursos técnicos subsequentes poderá optar por utilizar a análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática ou a pontuação obtida em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e em Matemática e suas Tecnologias de uma das últimas cinco edições do Enem.

A seleção para as vagas nos cursos superiores será por meio da nota geral no Enem obtida em uma das cinco últimas edições do exame.

O IFPE reserva 60% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio em escolas da rede pública. Dentro do percentual, há cotas para pessoas com deficiência, pretas, pardas e indígenas. Também há reserva de vagas nos cursos de vocação agrícola para estudantes oriundos do campo.

A relação dos aprovados e a convocação para a matrícula da chamada regular serão publicadas no dia 30 de junho. O início das aulas está previsto para ocorrer entre julho e agosto.

