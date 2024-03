IFPE Recife oferece 368 vagas remanescentes em cursos técnicos e de graduação

A- A+

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está ofertando 368 vagas remanescentes em cursos técnicos e de graduação para o campus Recife. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 22 de março, no site.



Ao todo, estão sendo oferecidas 293 vagas para os cursos técnicos subsequentes de Edificações (61), Saneamento Ambiental (60), Eletrotécnica (23), Eletrônica (7), Química (35), Mecânica (3), Refrigeração e Climatização (57), Segurança do Trabalho (12) e Telecomunicações (35).



Já as demais 75 vagas são para os cursos superiores de Gestão de Turismo (60) e Licenciatura em Geografia (15). O processo seletivo é gratuito e prevê ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2024.

Para os cursos subsequentes, o candidato será avaliado pelo histórico escolar do Ensino Médio. Já para os cursos superiores, a seleção será por meio da nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) obtida em umas das cinco últimas edições do exame.

Para as vagas dos cursos superiores, o candidato deverá responder um formulário eletrônico, anexar o resultado individual do Enem e preencher os dados pessoais. Já para os cursos técnicos, é necessário anexar cópia do histórico escolar do ensino médio.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 5 de maio. Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones (81) 2125.1737/1652.

