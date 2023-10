IFSertãoPE oferece 1.795 vagas em cursos técnicos gratuitos; saiba como participar

A- A+

Foram abertas nesta segunda-feira (16) as inscrições para o preenchimento de 1.795 vagas em cursos técnicos gratuitos ofertados pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), para ano letivo de 2024.



Há oportunidades para os campis Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Santa Maria da Boa Vista, Salgueiro, Serra Talhada e Ouricuri. As inscrições seguem até 23 de novembro, no site https://selecao.ifsertaope.edu.br/.



O processo seletivo é composto por dois editais, sendo um com 950 vagas na modalidade médio integrado ao ensino técnico, e outro com 845 vagas para a modalidade subsequente (pós-médio).



Para o médio integrado ao ensino técnico, estão disponíveis nove cursos: Agropecuária, Informática, Agroindústria, Edificações, Química, Eletrotécnica, Sistema de Energia Renovável, Mecânica e Logística.



Já para o subsequente, há oito opções de cursos: Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho (Ead), Refrigeração e Climatização, Logística e Zootecnia.

A seleção será mediante análise do histórico escolar ou declaração de notas emitida pela escola. No caso da modalidade ensino médio integrado ao técnico, as notas utilizadas serão as de Língua Portuguesa e Matemática do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental.



Já para os candidatos aos cursos técnicos subsequentes, a análise será realizada pela média das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do 3º ano do ensino médio (se o candidato já tiver concluído) ou a média do 1º e 2º anos, se o candidato ainda estiver concluindo o ensino médio.



Há cotas para quem possui renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, pessoas com deficiência, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para estudantes de escolas públicas.



Segundo o edital, o resultado final está previsto para ser divulgado a partir de 22 de dezembro deste ano. As matriculas devem ser feitas em janeiro de 2024.

