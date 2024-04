A- A+

Igeduc tem três editais abertos para concursos públicos em Pernambuco; confira os detalhes das seleções Banca tem a previsão de realizar outros 11 concursos no Nordeste neste ano

Responsável pela organização de diversos concursos e seleções em todo o Nordeste, o Igeduc tem três editais abertos em Pernambuco.

A banca, que já selecionou mais de 100 mil candidatos nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia e Paraná, listou as oportunidades disponíveis para os candidatos que almejam uma vaga no funcionalismo público.

Atualmente, estão disponíveis dois concursos na cidade de Arcoverde, no Sertão, e outro no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Para se inscrever, os concurseiros interessados devem procurar os editais que estão disponíveis neste site.

Confira mais detalhes sobre os certames:

Guarda Municipal de Arcoverde (PE)

Concurso público com a oferta imediata de 30 vagas e mais 20 de cadastro de reserva na Autarquia de Trânsito, Transporte e Segurança de Arcoverde (PE).

Cargo: Guarda Municipal

Salário: R$ 2.000,00

Inscrições abertas até o dia 20/04/2024

Provas: 19/05/2024

Secretaria de Educação de Arcoverde (PE)

Concurso público com oferta de 56 vagas imediatas para o cargo de Professor no Município de Arcoverde (PE).

Cargo: Professor (diversas categorias)

Nível: superior

Salário: R$ 3.315,41

Inscrições: abertas até o dia 23/04/2024

Provas: 19/05/2024

Câmara Municipal de Abreu e Lima (PE)

Concurso Público com oferta de 13 vagas efetivas para o quadro de servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Abreu e Lima (PE).

Cargos: Assistente Administrativo, Técnico de Informática, Analista Contábil, Analista Jurídico e Técnico Legislativo

Nível: médio, técnico e superior

Salário: de R$ 2.500,00 (médio e técnico) e R$ 4.000,00 (superior)

Inscrições: abertas até o dia 05/04/2024

Provas: 28/04/2024

Além dos concursos que já estão disponíveis, o instituto também prevê a abertura de outros 11 editais no Nordeste - dez em Pernambuco - ainda neste ano.

Confira a lista de editais previstos:

Câmara Municipal de São José do Egito-PE

Guarda Municipal de Moreno-PE

Guarda Municipal de Camaragibe-PE

Prefeitura de Salgueiro-PE

Prefeitura de Venturosa-PE

Câmara Municipal de Araripina-PE

Prefeitura de Calumbi-PE

Prefeitura de Afogados da Ingazeira-PE

Prefeitura de Itapissuma-PE

Câmara de São José Belmonte-PE

Prefeitura de Barbalha-CE

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS ONGs veem mortes de voluntários em Gaza como prova de ataques 'sistemáticos' de Israel