Inscrições para 475 vagas da rede de ensino de Jaboatão dos Guararapes começam nesta terça (11)

Foram abertas nesta terça-feira (11) as inscrições para a seleção simplificada com 475 vagas para a rede de ensino municipal de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. As oportunidades são para os níveis médio e superior.



Do total de vagas para nível médio, que oferecem remuneração de um salário mínimo, 399 são para auxiliares de apoio pedagógico; 19 são para brailistas e 41 são para intérpretes de libras.



Já as 16 vagas de nível superior são para professores de educação física, com remuneração mensal de R$ 22,10 por hora/aula, segundo informa o edital.





Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de maio, no site da ABDESM, responsável pelo certame.



A taxa de inscrição custa R$ 32,50 para as funções de nível médio e R$ 47 as vagas de nível superior.



O processo seletivo será realizado em etapa única, eliminatória e classificatória, via análise de experiência profissional e de títulos.

