Inscrições para concurso do Banco do Brasil são prorrogadas até 3 de março; saiba como participar Há 104 oportunidades para Pernambuco

Foram prorrogadas até o dia 3 de março as inscrições para preenchimento das 6 mil vagas do concurso do Banco do Brasil. Há 104 oportunidades para Pernambuco.

As vagas são para o nível médio e para todos os estados do país e mais o Distrito Federal. A inscrição custa R$ 50 e deve ser feita no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame.

Das 6 mil vagas anunciadas, 4 mil serão para ocupação imediata e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Em Pernambuco, vão ser 72 para preenchimento imediato e 32 para reserva.

O salário mensal será de R$ 5.436,03, sendo R$ 3.622,23 de remuneração inicial, R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação.





Além disso, os aprovados terão direito a outros benefícios como: planos de saúde e odontológico, previdência privada com participação do banco; auxílio-creche/babá; e auxílio ao filho com deficiência.

As vagas são para os cargos de agente comercial (escriturário tradicional) e agente de tecnologia, com carga horária de 30 horas semanais. Os agentes comerciais são profissionais que atuam no banco, atendendo clientes em todas as agências do país.

Já as vagas para agente de tecnologia são voltadas para a área de Tecnologia da Informação, com conhecimentos específicos para exercer as funções no Distrito Federal, em Brasília e em São Paulo.

O concurso será composto de prova objetiva e redação, no dia 23 de abril, que cai em um domingo. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 14 de julho. O edital completo também está disponível no site da Fundação Cesgranrio.

