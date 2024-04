A- A+

Inscrições para concurso público da Polícia Científica de Pernambuco começam nesta terça-feira (30) Interessados devem acessar o site do Instituto AOCP e se inscrever até 3 de junho

Foram abertas, nesta terça-feira (30), as inscrições para as 213 vagas oferecidas no concurso público da Polícia Científica de Pernambuco.

Do total de vagas, 76 são para o cargo de agente de medicina legal, 60 para médico legista e 77 para perito criminal.



Os interessados devem acessar o site do Instituto AOCP, responsável pelo certame, e se inscrever até o dia 3 de junho.

Para os cargos de perito criminal e médico legista, os salários são de R$ 5.311,43, acrescido de valor de gratificação de risco de função policial, totalizando a remuneração de R$ 10.622,86.



Já para agente de medicina legal, o salário inicial é de R$ 4.700. (Confira edital ao fim do texto).

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Secretaria de Administração e Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

Para o cargo de agente de medicina legal, a taxa de inscrição custa R$ 250. Já para os cargos de médico legista e perito criminal, o valor é de R$ 300.

A seleção será por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para ocorrer no Recife, no dia 21 de julho.



Para todos os cargos, a jornada de trabalho é de 8 horas diárias ou 40 horas semanais. O resultado está previsto para ser divulgado em 13 de fevereiro de 2025.



Confira edital do concurso público da Polícia Científica de Pernambuco:

