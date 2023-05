A- A+

Inscrições para o concurso da Emprel, com salários a partir de R$ 6,2 mil, começam nesta terça (16) Certame prevê 30 vagas para profissionais da área de tecnologia

A Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel) terá 30 vagas para cargos de nível superior na área de tecnologia. O concurso público para a empresa teve edital publicado no último dia 9; as inscrições abrem nesta terça-feira (16) e seguem até o dia 14 de junho.

Com salários a partir de R$ 6,2 mil (40h), o certame prevê vagas para profissionais com ensino superior completo Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Informática, Engenharia da Computação, Sistema de Informação ou Rede de Computadores; com diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os aprovados, segundo o edital, serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.



As inscrições para o concurso podem ser feitas pelo site da Cebraspe, banca organizadora. Na página, o postulante precisa preencher um formulário e prosseguir para o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 120. O pagamento da taxa pode ser feito até o dia 3 de julho. Doadores de sangue podem solicitar isenção mediante apresentação de documentação comprobatória.

A aplicação das provas está prevista para o dia 6 de agosto. O exame será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos responderão a 50 questões de múltipla escolha, das quais 25 são de Conhecimentos Gerais e outras 25 de Conhecimentos Específicos.

Confira o edital.



