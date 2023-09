Inscrições para Programa de Estágio e Trainee do Grupo Boticário vão até sexta (22)

A- A+

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio e Trainee 2024. Os interessados podem se candidatar até o dia 22 de setembro, através do site do programa.

As pessoas interessadas em participar do processo seletivo poderão residir em qualquer localidade do Brasil, já que as vagas possuem modelos de trabalho flexíveis, que podem ser de forma remota, híbrida e presenciais. O formato contribui para o aumento da diversidade geográfica, oferece flexibilidade e possibilita melhor qualidade de vida.

Para as vagas de estágio poderão se inscrever estudantes de graduação com formação a partir de dezembro de 2024. Já as vagas de trainee deverão ser preenchidas por candidatos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023.

A dinâmica do processo seletivo envolve testes de lógica, análise de perfil, criação de vídeo apresentação, painel com desenvolvimento de case em grupo e entrevista final. Os estagiários contam com bolsa auxílio de R$ 2.068,00, para carga horária de 6h, além de planos de saúde e odontológico; vale alimentação e refeição (com bônus no Natal); vale transporte; e auxílio home office.

Já os trainees são contratados em regime CLT, com salário de R$ 8.000,00, e contam com benefícios como planos de saúde e odontológico; descontos para a compra de medicamentos; plano de previdência; auxílio-combustível; vale alimentação e refeição (com bônus no Natal); auxílio educação infantil (creche ou babá); reforço no vale alimentação para nutrição infantil complementar; auxílio material escolar; vale transporte; e auxílio home office. Os programas de trainee e estágio têm previsão de início para janeiro de 2024.

“Estamos comprometidos em oferecer um ambiente de trabalho inclusivo, onde cada indivíduo é encorajado a crescer e prosperar, prova disso é a taxa de retenção e promoção. Em 2022, o indicador foi de 100% de retenção dos trainees após o programa e 79% deles foram promovidos. Os estagiários têm a possibilidade de contratação e a taxa de efetivação, em dezembro de 2022, foi de 84%”, destaca Renata.

