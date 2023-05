A- A+

Instituto do Autismo abre quase 200 vagas de emprego para novas unidades no Recife Unidades vão funciona na Zona Norte da cidade

Com novas unidades para serem inauguradas até junho de 2023, na Zona Norte do Recife, o Instituto do Autismo (IDA) está com cerca de 200 vagas de emprego abertas, entre profissionais e de estágio, para atividades operacionais, de gestão e atendimento.



Os novos endereços serão inaugurados nos bairros do Poço da Panela e das Graças. Cada unidade, segundo o instituto, tem capacidade para atender cerca de 100 pessoas, entre crianças e adolescentes.



Confira as vagas disponíveis:



Aplicador ABA

Coordenador ABA

Acompanhante Terapêutico

Psicomotricista

Coordenador de Psicomotricidade

Terapeuta ocupacional

Fonoaudiólogo

Psicólogo TCC

Psicopedagogo

Fisioterapeuta

Musicoterapeuta

Nutricionista

Gerente de Atendimento

Recepcionista

Auxiliar de Serviços Gerais

Gerente de RH

Analista de Contas Médicas

Coordenador de Manutenção Predial

Estágio em Psicologia

Estágio em Educação Física

Estágio em RH

Estágio em Financeiro.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], indicando, no assunto, a vaga desejada ou formação.

Fundado há dois anos pelo educador físico Kadu Lins, especialista em psicomotricidade com formação no Brasil e no exterior, o IDA é exclusivo para atendimento a crianças e adolescentes com Transtorno do

Espectro Autista (TEA), contando atualmente com duas unidades no Recife, nos bairros de Boa Viagem e Imbiribeira, ambos na Zona Sul da capital pernambucana, e uma em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com o instituto, cada unidade possui equipes multidisciplinares formadas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, nutricionista, além de especialistas em ABA –

Análise do Comportamento Aplicada.



