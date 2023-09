Instituto do Autismo oferece 120 vagas de emprego para nova unidade em Carpina; confira

A- A+

O Instituto do Autismo (IDA), que atua no tratamento inclusivo de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), está com 120 vagas de emprego abertas para a sua nova unidade na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte.



Do total de vagas, 20 são de estágio para as áreas de Educação Física (bacharelado) e Psicologia, a partir do 5º período, e as outras 100 são para:

- Auxiliar de serviços gerais;

- Recepcionista;

- Porteiro;

- Fisioterapeuta;

- Fonoaudiólogo;

- Musicoterapeuta;

- Nutricionista

- Psicólogo TCC;

- Psicomotricista;

- Psicopedagogo;

- Terapeuta ocupacional.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 15 de setembro, na aba "trabalhe conosco", no site do Instituto do Autismo.

“Estamos nos preparando bastante para podermos expandir nossos atendimentos e acolher as famílias desta região que tanto nos demandava”, afirmou o diretor geral do Instituto do Autismo, Kadu Lins.



Sobre o IDA

Fundado em 2020, o Instituto do Autismo oferece tratamento inclusivo a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Atualmente, a rede conta com cinco unidades em operação em Pernambuco: Boa Viagem, Imbiribeira, Graças e Poço da Panela, no Recife: e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



