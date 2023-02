A- A+

Instituto oferece 100 vagas gratuitas no Recife em curso de formação em Tecnologia As aulas serão na modalidade presencial e acontecerão no Porto Digital, no Bairro do Recife

Jovens com idade entre 15 e 29 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública de ensino podem concorrer a 100 vagas para o curso gratuito de Microsoft Office Essencial, oferecido pela unidade do Instituto da Oportunidade Social (IOS) no Recife.



A qualificação forma profissionais aptos a desenvolverem tarefas que utilizem a informática como principal ferramenta, ofertado conhecimento de metodologias ágeis e suas aplicações. As aulas serão na modalidade presencial e acontecerão no Porto Digital, no Bairro do Recife, área central da cidade. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 3 de março, no site do IOS.



O curso não exige conhecimentos prévios e inclui aulas práticas de softwares de gestão, português e matemática, empregabilidade, cidadania e comportamento. Também contemplam a grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam os estudantes a elaborarem e-mails, apresentações e a desenvolverem briefing de um produto.

De acordo com o instituto, ao final do curso, os participantes formados poderão participar do Programa IOS de Oportunidades, banco de dados que concentra vagas de empregos ofertadas por empresas parceiras, além de bolsas de formação universitária.



Além do Recife, o IOS oferece mais 1.120 vagas distribuídas nas cidades de São Paulo (SP), Hortolândia (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). O instituto desenvolve, desde 1998, projetos de formação profissional gratuita em variadas áreas e já formou mais de 42 mil profissionais nos setores de Tecnologia da Informação, Administração, Recursos Humanos e Atendimento ao Varejo.

Serviço:

Curso gratuito de Microsoft Office Essencial

Público: jovens de 15 a 29 anos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio na rede pública

Vagas: 100 vagas

Duração: seis meses

Inscrições: até 3 de março

Link de inscrição: https://ios.org.br/cursos-ios/

Central de Atendimento - WhatsApp: (81) 98147-7179.

