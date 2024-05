Jaboatão abre seleção para 56 vagas de auxiliar de educação infantil; saiba como participar

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes abriu, nesta segunda-feira (27), um processo de seleção simplificada com 56 vagas para profissionais interessados em se tornar auxiliar de educação infantil.

Essa iniciativa visa a suprir uma demanda emergencial na Secretaria Municipal de Educação e Esportes do município. As inscrições devem ser feita no site oficial da ABDESM e vão até o dia 16 de junho.

Do total de vagas ofertadas, 53 são regulares e três são destinadas a pessoas com deficiência. O salário é de R$ 1.412,00.

As vagas são destinadas a candidatos com formação no ensino médio e a taxa de inscrição é de R$ 32,50. Do total de vagas ofertadas, será reservada uma porcentagem para pessoas com deficiência. O resultado final será divulgado no dia 2 de julho.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa: análise da experiência profissional e de títulos, sendo eliminatória e classificatória.

O resultado final do processo seletivo simplificado será disponibilizado para consulta no portal eletrônico da organizadora. A homologação oficial será realizada por meio de portaria municipal, a ser publicada no Diário Oficial do Município, no dia 02 de julho.

