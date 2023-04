A- A+

Jaboatão abre seleção simplificada para 475 vagas na rede de ensino municipal Inscrições serão abertas no dia 11 de abril e se encerram no dia 3 de maio

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal da Educação, abre inscrições, na próxima terça-feira (11), para o processo seletivo de contratação de 475 profissionais na rede de ensino municipal. Os candidatos e candidatas podem se inscrever até o dia 3 de maio, por meio do site https://processoseletivoabdesm.com

Das vagas disponíveis, 399 são para auxiliares de apoio pedagógico, que darão suporte aos estudantes com deficiência e com transtorno do espectro autista (TEA), e 76 vagas são destinadas a professores de educação física (16), brailistas (19) e intérpretes de libras (41). Segundo a prefeitura, apenas o cargo de professor de educação física exige formação superior, enquanto as demais vagas requerem formação em nível médio.

Os contratos serão temporários, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogados por mais um ano. O valor da inscrição para vagas de ensino médio é de R$ 32,50 e para nível superior é de R$ 47,00.

Todas as informações sobre a seleção simplificada podem ser encontradas no Diário Oficial do Município ou no site https://processoseletivoabdesm.com/descricao-selecao/23/

Confira as oportunidades disponíveis:

• Brailista: 19 vagas (sendo 1 para pessoa com deficiência);

• Intérprete de libras: 41 vagas (sendo 3 para pessoas com deficiência);

• Auxiliar em apoio pedagógico: 399 vagas (sendo 20 para pessoas com deficiência);

• Professor de educação física: 16 vagas (sendo 1 para pessoa com deficiência).

Os interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição e aos requisitos necessários para cada vaga.

Veja também

TELEFONIA Anatel abrirá processo contra Claro para cobrar melhorias em serviços de banda larga fixa