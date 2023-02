A- A+

Jaboatão anuncia concurso público para professor, com 627 vagas Fundação Getúlio Vargas será a organizadora do certame, informou o prefeito

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, realizará concurso público com 627 vagas para professor municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Mano Medeiros nesta sexta-feira (3), durante a abertura do ano letivo 2023 do município. Segundo ele, o edital - que trará a data de inscrição - será lançado próxima semana.



A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a organizadora do certame, informou o prefeito.

“Desde o início da nossa gestão, já convocamos mais de três mil profissionais concursados e agora vamos realizar um novo concurso", afirmou Medeiros, sem citar o dia da publicação do edital.



Ele também anunciou, para este mês, a inauguração, de uma creche, próxima terça (7), e a implantação de mais duas escolas em tempo integral.

O início das aulas da rede municipal está marcado para a próxima segunda-feira (6), para os cerca de 65 mil alunos.

