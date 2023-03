Jaboatão anuncia seleção simplificada para Assistência Social

A- A+

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abrirá inscrições para o processo de seleção simplificada de contratação de 84 profissionais. Os interessados devem se inscrever entre os dias 20 de março e 10 de abril, no site da empresa organizadora www.processoseletivoabdesm.com. O salário para nível médio é de R$ 1.302 e para portadores de curso superior, R$ 2.892,40. As taxas de inscrição são de R$ 32,50 e R$ 47,00, respectivamente.



Os candidatos concorrerão a 40 vagas de visitador, 18 de assistente social, 8 de psicólogo, 8 de educador cuidador, 5 de educador social, 3 de pedagogo e 2 de advogado. O processo seletivo será realizado em uma etapa para análise da experiência profissional e de títulos pela organizadora sob supervisão da Comissão Coordenadora.



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania informa que os contratos temporários terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período. No ato de inscrição, os candidatos devem anexar os documentos exigidos no edital do processo de seleção simplificada. Mais informações podem ser conferidas na edição do Diário Oficial do Jaboatão dos Guararapes publicada nesta quinta-feira (16).

