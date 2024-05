Jaboatão divulga edital com 127 vagas para guarda civil e agente de trânsito; confira detalhes

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, divulgou, no Diário Oficial da cidade, desta quinta-feira (30), o edital do concurso público com 127 vagas distribuídas entre os cargos de Guarda Civil Municipal e Agente Municipal de Trânsito e Transporte.



Do total de vagas, 117 são para Guarda Civil Municipal e 10 são para Agente Municipal de Trânsito e Transporte. As inscrições custam R$ 100 e devem ser feitam de 10 de junho a 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas.



Segundo o edital, para concorrer a uma das oportunidades, em ambos os cargos, é necessário ter o ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo na categoria “AB”, “B”, “C”, “D” ou “E”.

Para Agente Municipal de Trânsito e Transporte, a remuneração ofertada é de R$ 2.118,04. Já para Guarda Civil Municipal, o salário é de R$ 2.460,44. A carga horária é de 40 horas semanais para as duas funções.

A seleção será por meio de provas objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e prática (TAF), previstas para serem aplicadas no dia 25 de agosto. Já o resultado final deve ser divulgado no dia 19 de dezembro.



O Concurso Público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

