Jaboatão divulga edital de concurso público para procurador; salário inicial é de R$ 6.861,33

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Procuradoria Geral do Município, divulgou, no Diário Oficial da cidade, desta quinta-feira (30), o edital do concurso público com cinco vagas para o cargo de Procurador.



As inscrições custam R$ 250 e devem ser feitas de 10 de junho a 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas.



Do total de cinco vagas, quatro são para ampla concorrência, e uma para pessoas com deficiência. A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais.



Segundo o edital, para concorrer a uma das oportunidades, é necessário ter o ensino superior completo, com graduação em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.

O salário inicial ofertado é de R$ 6.861,33. Segundo o edital, a seleção será por meio de provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos.



As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto e o resultado final está previsto para o dia 19 de dezembro.



O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

