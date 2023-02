Jaboatão divulga neste sábado (18) edital de concurso público com 627 vagas para professor

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, abrirá concurso público com 627 vagas para professores da rede municipal de ensino.



O início das inscrições, cronograma e salário ainda não foram divulgados. O edital com todos os detalhes do processo de seleção estará disponível no Diário Oficial do município deste sábado (18).



A organizadora do concurso será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, o concurso tem o objetivo de recompor e ampliar o quadro efetivo de professores da rede de ensino, que possui cerca de 65 mil estudantes matriculados.

Veja também

BBB23 Participante aperta o botão vermelho para sair da casa do BBB 23; saiba quem foi