Jaboatão dos Guararapes divulga seleção simplificada com 475 vagas para a rede de ensino municipal Do total de vagas, 399 são para auxiliares de apoio pedagógico

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, divulgou a autorização para a abertura de seleção simplificada para a contratação de 475 profissionais para a rede de ensino municipal.



Do total de vagas, 399 são para auxiliares de apoio pedagógico, que vão atuar nas salas de aula como suporte para estudantes com deficiência e com transtorno do espectro autista (TEA).

As outras 76 vagas são para a contratação temporária de professores de educação física (16), brailistas (19) e intérpretes de libras (41). Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período.





De acordo com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, os detalhes do certame, como salários, prazo e critérios de inscrição serão divulgados em edital publicado em breve.



O decreto que autoriza a abertura do processo de seleção foi assinado pelo prefeito Mano Medeiros e publicado na edição do Diário Oficial do município desta sexta-feira (31).



Segundo o documento, a rede de ensino de Jaboatão conta com mais de 2.760 estudantes que carecem de atendimento especial na sala de aula.

“Temos atualmente a necessidade de contratar 399 auxiliares de apoio, porque há uma parcela de estudantes com deficiência e com autismo precisando desse atendimento especial. É uma demanda que tem crescido muito na nossa rede de ensino e estamos fazendo o possível para acompanhar”, afirmou o prefeito Mano Medeiros.

