Jaboatão lança concurso para professor com 627 vagas e salário de R$ 4,5 mil; confira o edital

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, lançou edital de concurso público com 627 vagas, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições serão de 6 de março a 10 de abril e devem ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas.

As vagas são para Professor 1, com comprovação de Magistério ou Pedagogia, e para Professor 2, com gradução em curso de licenciatura plena.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, o concurso tem o objetivo de recompor e ampliar o quadro efetivo de professores da rede de ensino, que possui cerca de 65 mil estudantes matriculados.

As vagas estão assim distribuídas:

Professor 1: 373 vagas

Professor 1 - Brailista: 15 vagas

Professor 1 - Intérprete de Libras: 40 vagas

Professor 2

Matemática: 61 vagas

Língua Portuguesa: 48 vagas

Ciências: 46 vagas

História: 13 vagas

Geografia: 13 vagas

Língua Inglesa: 12 vagas

Arte: 5 vagas

Educação Física: 1 vaga

Entre as vagas, há algumas reservadas para pessoas com deficiência. A taxa de inscrição custa R$ 78. As cargas horárias variam entre 180 horas/aula e 230 horas/aula.

As provas terão caráter eliminatório e classificatório e serão feitas da seguinte forma:

- Prova escrita objetiva: caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos

- Prova discursiva de redação: caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos

- Prova prática: caráter eliminatório para o cargo de Professor 1 - brailista e intérprete de Libras

- Avaliação de títulos: caráter classificatório, para todos os cargos

As provas serão em Jaboatão e, diante de necessidade, no Recife, nos seguintes dias:

- para o cargo de Professor 1, as provas serão aplicadas em 2 de julho, das 8h às 12h30;

- para o cargo de Professor 2, os testes acontecerão também em 2 de julho, das 15h às 19h30;

A prova escrita objetiva, para todos os cargos, será composta por 70 questões.

Confira o edital:

