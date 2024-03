Jaboatão oferece duas mil vagas em cursos profissionalizantes para mulheres

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, está com duas mil vagas abertas para oficinas e cursos gratuitos em diversas áreas profissionalizantes. As vagas são ofertadas mês a mês, e as inscrições para as primeiras 290 vagas começam nesta quinta-feira (14), de forma presencial, no Mercado das Mangueiras, em Prazeres, das 8h às 17h, até a próxima sexta-feira (15). Os cursos são direcionados exclusivamente para mulheres residentes no município.

Distribuídas de forma descentralizada, cerca de metade das vagas s]ao disponibilizadas em comunidades de diversas regionais, facilitando o acesso das interessadas. A outra parte segue no Espaço Mulher, em Prazeres. No local, estarão disponíveis cursos de produção de ovos de Páscoa, pintura de paredes, gestão de fluxo de caixa e formação de preços, além da oficina Uma mulher empreendedora na prática.

Além do Espaço Mulher, as vagas para quem tiver interesse em fazer uma renda extra com ovos de Páscoa são ofertadas também em Barra de Jangada, Ibura, Muribeca e Jaboatão Centro. Nesses casos, as inscrições também são presenciais, em dias e horários específicos.

Inscrições descentralizadas

Nesta quinta-feira (14), as inscrições descentralizadas acontecem até as 14h na ONG Ibura Sem Fome, localizada na Rua 40, nº 353, UR-11; na sexta-feira (15), na Associação de Moradores do Conjunto Residencial Praia do Sol, em Barra de Jangada, e na Escola Municipal Barão de Muribeca, no bairro de Muribeca. Já na segunda-feira (18), na sede da Regional 1, situada na Rua Desembargador Henrique Capitulino, em Jaboatão Centro.



“Como estamos nas ruas diariamente, percebemos a demanda para a descentralização dos cursos, que muitas vezes funcionam como uma virada de chave na vida dessas mulheres, pois elas encontram nessa capacitação não apenas uma fonte de renda, mas um espaço de integração, socialização e fortalecimento da autoestima", afirmoa o prefeito Mano Medeiros.



O prefeito explica que a parcela de 5% das vagas é reservada a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e que receberam apoio do Centro de Referência à Mulher Maristela Just do Jaboatão, "bem como para mulheres negras e com deficiência”.

Colaboração

O projeto conta com a colaboração de instituições como Senac, Sebrae e Iquine, entre outros parceiros. O objetivo principal é fomentar o desenvolvimento socioeconômico das mulheres e promover sua inserção no mercado de trabalho, visando à autonomia financeira delas.



Mais informações podem ser obtidas o site oficial da prefeitura (www.jaboatao.pe.gov.br) ou seguir o perfil no Instagram @prefjaboatao. Também é possível entrar em contato das 8h às 17h pelo número: (81) 99975-3918.

