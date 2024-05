A- A+

Jaboatão publica três editais de concursos públicos com mais de 1.500 vagas em diversos cargos Inscrições começam no dia 10 de junho e seguem até 11 de julho

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, divulgou, no Diário Oficial da cidade desta quinta-feira (30), os editais de três concursos públicos para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, são 1.592 vagas ofertadas em 63 cargos.



No primeiro edital, da Secretaria Municipal de Administração, com 1.460 vagas, os salários variam de R$ 1.364,26 a R$ 6.806,99, assim como a jornada de trabalho. Também há oportunidades reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições começam no dia 10 de junho e seguem até 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas, responsável pelo certame.

A taxa de inscrição custa R$ 80 para os níveis fundamental, médio e técnico, R$ 110 para superior, e R$ 200 especificamente para o cargo de Auditor Fiscal Tributário.

Para quem possui o ensino fundamental completo, estão sendo ofertadas 103 vagas para o cargo de agente de combate às endemias em saúde. A remuneração ofertada é de dois salários mínimos.

Já para nível médio ou técnico, há o total de 1.099 vagas, distribuídas nos seguintes cargos:

- Assistente em Suporte à Gestão

- Assistente em Políticas Sociais e Econômicas - Educador Cuidador

- Assistente em Políticas Sociais e Econômicas – Educador Social

- Assistente em Saúde – Atendente de Farmácia

- Auxiliar Educacional – Auxiliar de Apoio Pedagógico

- Auxiliar Educacional – Auxiliar de Educação Infantil

- Auxiliar Educacional – Cuidador Educacional

- Assistente em Saúde – Auxiliar de Saúde Bucal exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

- Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

- Técnico em Planejamento, Infraestrutura e Meio Ambiente – Técnico em Edificações

- Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem

- Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem Intervencionista – Samu

- Técnico em Saúde – Técnico em Enfermagem – Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

- Assistente em Saúde – Auxiliar de Saúde Bucal.

Para nível superior, há 258 vagas em várias áreas. Confira:

- Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Advogado

- Analista em Saúde – Assistente Social – Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

- Analista em Saúde – Enfermeiro Intervencionista – Samu

- Analista em Saúde – Enfermeiro Plantonista – Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

- Analista em Saúde – Enfermeiro – Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

- Analista em Saúde – Farmacêutico Bioquímico

- Analista em Saúde – Cirurgião Dentista Exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

- Analista em Saúde – Educador Físico exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

- Analista em Saúde – Enfermeiro exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

- Médico Generalista exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

- Fiscal de Defesa do Consumidor

- Auditor Fiscal Tributário

- Orientador Social de Proteção e Defesa Civil

- Analista de Suporte à Gestão – Apoio Jurídico

- Analista Educacional – Nutricionista

- Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Assistente Social

- Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Pedagogo

- Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Psicólogo

- Analista em Saúde – Assistente Social

- Analista em Saúde – Biomédico

- Analista em Saúde – Enfermeiro

- Analista em Saúde – Farmacêutico

- Analista em Saúde – Nutricionista

- Analista em Saúde – Odontólogo/Bucal-Maxilo-Facial

- Analista em Saúde – Odontólogo/Endodontista

- Analista em Saúde – Odontólogo/Protesista

- Analista em Saúde – Odontólogo/Periodontista

- Analista em Saúde – Psicólogo

- Analista em Saúde – Químico

- Analista em Saúde – Sanitarista

- Engenheiro Civil

- Geólogo

- Analista em Gestão da Receita

- Médico – Cardiologista

- Médico – Clínico Geral

- Médico – do Trabalho

- Médico – Gineco-Obstetra

- Médico – Infectologista

- Médico – Intervencionista – Samu

- Médico – Neurologista

- Médico – Ortopedista/Traumatologista

- Médico – Pediatria

- Médico – Pneumologista

- Médico – Psiquiatria Adulto

- Médico – Psiquiatria Infantil.

Para os cargos de níveis fundamental, médio e técnico, a seleção será por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos. Já para as de nível superior, haverá, ainda, prova de títulos. A prova está prevista para ser aplicada no dia 25 de agosto. Já o resultado deve ser divulgado no dia 19 de dezembro.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

Concurso para agente municipal de trânsito e transporte, e guarda civil municipal de Jaboatão

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Jaboatão também divulgou nesta quinta (30) o edital do concurso público para os cargos de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, com 10 vagas, e Guarda Civil Municipal, com 117 vagas.

Para ambos os cargos, é necessário ter o ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo na categoria “AB”, “B”, “C”, “D” ou “E”.

Para Agente Municipal de Trânsito e Transporte, a remuneração ofertada é de R$ 2.118,04. Já para Guarda Civil Municipal, o salário é de R$ 2.460,44.

A seleção será por meio de provas objetiva e prática (TAF). As inscrições custam R$ 100 e devem ser feitam de 10 de junho a 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas, com provas aplicadas no dia 25 de agosto e resultado previsto para o dia 19 de dezembro.



Concurso para Procurador de Jaboatão

A Procuradoria Geral do Município de Jaboatão dos Guararapes também divulgou, nesta quinta (30), o edital do concurso público para o cargo de procurador, com salário inicial de R$ 6.861,33.

Ao todo, estão sendo ofertadas cinco vagas, sendo quatro para ampla concorrência, e uma para pessoas com deficiência. Para participar, é necessário ter o ensino superior completo, com graduação em Direito.

Segundo o edital, a seleção será por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos. As inscrições acontecem de 10 de junho a 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas, com provas aplicadas no dia 25 de agosto e resultado previsto para o dia 19 de dezembro.

