Marinha abre 570 vagas em todo o Brasil para serviço militar voluntário; há 27 para o Recife

Estão abertas, até domingo (29), 570 vagas em todo o Brasil para candidatos de níveis fundamental e médio/técnico que desejam ingressar no Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias (SMV-PR) da Marinha. Do total, 27 vagas são para o Recife.

Podem participar homens e mulheres voluntários, com idade entre 18 e menor de 41 anos até 2 de outubro de 2023, data prevista para a incorporação. Também é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado. As inscrições custam R$ 65 e devem ser feitas no site da Marinha. O edital com todas as informações também está disponível no endereço eletrônico.

De acordo com a Marinha, o processo seletivo é feito no Distrito Naval (DN) escolhido pelo candidato no ato da inscrição. No estado indicado, será aplicada uma prova objetiva com 50 questões, sendo 25 delas de língua portuguesa e 25 sobre formação militar-naval.

Os aprovados na primeira fase serão convocados para as próximas etapas, compostas por verificação de dados biográficos; verificação de documentos; inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso; designação à incorporação e incorporação.



Para o Recife, a Marinha disponibilizou 27 vagas para as seguintes áreas:

Administração– 11 vagas

Eletrotécnica – 1 vaga

Enfermagem - 1 vaga

Ciências contábeis – 1 vaga

Cozinheiro – 1 vaga

Higiene dental – 2 vagas

Marcenaria – 1 vaga

Motorista – 4 vagas

Nutrição e dietética – 1 vaga

Patologia clínica 1 – vaga

Prótese dentária – 1 vaga

Processamento de dados – 2 vagas

Os voluntários aprovados serão convocados para cumprir um período inicial de 12 meses. Caso haja interesse da administração naval e da Praça, poderão ser concedidas prorrogações do tempo de serviço por mais um ano e, assim, sucessivamente, até o limite máximo de 96 meses (oito anos).

