Marinha abre inscrição para concurso de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais 2025

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, em 2025. Os interessados têm até o próximo dia 15 de maio para se candidatar para uma das 33 vagas disponíveis.

Para participar, é necessário ter 18 anos completos e menos de 25 anos até 30 de junho de 2025, além de haver concluído, ou estar em fase de conclusão, do ensino médio ou curso equivalente em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O concurso é composto das seguintes etapas: Exame de Escolaridade (EE), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Prática de Música (PPM) de caráter eliminatório e classificatório; e Eventos Complementares (EVC), de caráter eliminatório (exceto o PH), constituídos de: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); e Procedimento de Heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH).



As 33 vagas disponíveis estão distribuídas em diversos naipes musicais como: Clarinete em Sib; Clarinete-alto em Mib; Clarone em Sib; Saxofone-soprano em Sib; Saxofone-alto em Mib; Saxofone-tenor em Sib; Saxofone-barítono em Mib; Trompete em Sib; Trompa em Fá; Trombone-tenor em Dó; Eufônio; Barrafônicos; Tímpanos e Harpa.

Durante o curso, os aprovados receberão alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. A remuneração inicial, que corresponde ao período de graduação, é de R$ 1.414,82. Após a formação, o valor passa a ser de R$ 5.125,50. Após a graduação como Sargento, os militares devem realizar o Curso de Aperfeiçoamento; atingindo a remuneração de R$ 6.387,75.

As inscrições devem ser feitas no site da Marinha (www.marinha.mil.br/cgcfn), na aba “Concursos para o CFN”. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 95, poderá ser efetuado até o dia 17 de maio, conforme horário bancário.



Serviço

Cargo: Sargento Músico do Corpo de Fuzileiros Navais

Vagas: 33

Taxa de inscrição: R$ 95

Período de inscrição: 03/04/24 a 15/05/24

Local de inscrição: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinhafn/index_concursos.jsp?id_concurso=7

Data da Prova: a ser definido.

