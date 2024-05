Mirabilandia abre processo seletivo com vagas de níveis médio e técnico; saiba como participar

A- A+

O parque de diversões Mirabilandia, localizado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, está com processo seletivo aberto para cerca de 100 vagas de níveis médio e técnico, disponíveis em diversas áreas.



Há oportunidades para monitor de entretenimento, operador de caixa, auxiliar de limpeza, atendente de lanchonetes, mecânico e eletricista. Interessados devem enviar currículo, até o dia 30 de maio, para o e-mail [email protected].



Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter o ensino médio completo. Especificamente para as funções de mecânico e eletricista, é necessário ter o curso técnico completo em Mecânica e em Eletrotécnica, respectivamente.

A carga horária varia de acordo com a atividade. A empresa não divulgou o número total de vagas e nem salários, mas informou que a faixa salarial oferecida é combatível com a praticada no mercado.

"Todos os candidatos selecionados receberão treinamento prévio para se familiarizarem com suas funções e proporcionarem uma experiência ainda mais satisfatória aos visitantes do parque que, atualmente, conta com 45 colaboradores", destacou o Mirabilandia. Os profissionais selecionados devem começar a atuar em julho.

