Mix Mateus inaugura três unidades na RMR na quinta (19); saiba como se candidatar a vagas de emprego

A- A+

O Grupo Mateus chega à Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta quinta-feira (19), com a inauguração de três unidades da rede de atacado e varejo Mix Mateus — uma em Areias, Zona Oeste da capital pernambucana, e outras duas em Olinda, nos bairros de Casa Caiada e Peixinhos.

Ao todo, mil empregos foram gerados e outras três mil vagas serão disponibilizadas, já que a empresa divulgou, nesta segunda (16), a abertura de mais nove lojas na RMR até 2024.

Para se candidatarem, os interessados deverão realizar cadastro no site oficial do Grupo Mateus para contratação de empregos, disponível em www.curriculo.grupomateus.com.br.

"O Grupo Mateus nasceu com o espírito do preço baixo e pretendemos trazer isso agora para o Grande Recife. Além das nossas três unidades que estão sendo inauguradas agora na quinta-feira, abriremos outras nove cobrindo vários bairros de Paulista e Recife ainda neste ano", revelou o Diretor de Marketing do Grupo Mateus, Hudton Bandeira.

As próximas unidades no Recife serão nos bairros do Bongi, Santo Amaro, Boa Viagem, Casa Forte e Caxangá. Já em Paulista, serão inauguradas outras duas unidades, em Maranguape e no Janga. Dessas, seis serão inauguradas ainda em 2023 e as outras três em 2024. Ainda de acordo com Hudton Bandeira, o Grupo Mateus aceitará pessoas de todas as escolaridades para preencher as 3 mil vagas para as próximas lojas.

Uma das pessoas que passou por esse processo de seleção e que já integra o quadro de funcionários da unidade de Casa Caiada, em Olinda, é a auxiliar de açougue Ana Lúcia Sousa, de 53 anos, que revela estar realizando um sonho com o novo emprego.

"Quando me candidatei, por já ter 53 anos, fiquei com muita expectativa, mas também sabia que a contratação na minha idade poderia não vir. Mas ela veio e eu estou muito feliz, e já planejo estudar para me tornar Segurança do Trabalho e seguir progredindo", contou Ana Lúcia.

Investimento no comércio virtual

Outro ponto de destaque dos novos supermercados da RMR é o investimento no e-commerce - ou "comércio virtual". O Grupo Mateus divulgou que, para além das novas unidades, também será lançado um aplicativo para compra de produtos nas próximas semanas, o Mateus+.

"Os consumidores poderão comprar os nossos produtos e escolher entre receber os itens comprados em casa ou retirá-los na loja. Com a medida, nós estamos facilitando e otimizando o papel do consumidor, que não precisará sair de casa para adquirir o que precisa", disse Hudton Bandeira.

Veja também

CINEMA Festival do Rio anuncia os premiados de sua 25ª edição; confira os vencedores