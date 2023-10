Movimento Pró-Criança abre 2 mil vagas para curso gratuito de capacitação para mercado de trabalho

A- A+

O Movimento Pró-Criança, organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de mudar a vida de jovens carentes de Pernambuco, abre 2 mil vagas para o projeto Coletivo Online, que consiste na oferta de um curso gratuito para capacitação para o mercado de trabalho.



A iniciativa, realizada ao lado do Instituto Coca-Cola Brasil, tem inscrições abertas até 31 deste mês com foco em pessoas entre 16 e 25 anos, que, além de receber certificados, poderão ser encaminhados para vagas de emprego em 400 empresas parceiras.

O curso, intitulado "Mundo do Trabalho", acontece por meio de 11 videoaulas disponibilizadas pelo WhatsApp diretamente para os alunos inscritos no programa. Por lá, o participante poderá elaborar um currículo, se preparar para entrevistas de emprego e desenvolver um plano de vida.

O conteúdo conta ainda com todo o suporte da plataforma Coletivo Online, por onde será possível ter acesso a tarefas práticas, que são acompanhadas de maneira remota por educadores para tirar dúvidas. Cada aluno pode fazer o curso no próprio ritmo e, ao final das aulas, receberá o seu certificado.

“O curso dá ferramentas necessárias para que o jovem entenda como funciona o mundo do trabalho e como ele pode se posicionar nesse universo”, afirma o educador social Maykson Assunção.

Como se inscrever

Para participar do curso, é obrigatório ter entre 16 e 25 anos. - Foto: Kleber Nunes/Movimento Pró-Criança

Como requisito, é obrigatório que os alunos tenham entre 16 e 25 anos e estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista em instituição particular. Além disso, é importante que o participante tenha acesso ao WhatsApp, pois esse será o canal usado para a comunicação com a organização e acesso à plataforma do projeto.

As inscrições são por meio do formulário disponível neste link. Após a confirmação de matrícula, o aluno recebe as videoaulas imediatamente. Para mais informações, é possível entrar em contato com a organização através do número de WhatsApp (81) 98431-1529.

Veja também

CINEMA 'Todo mundo parecia ter me esquecido': O que fez Henry Thomas, ator de E.T, após sucesso em clássico