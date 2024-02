Movimento Pró-Criança prorroga inscrições para cursos gratuitos de Tecnologia da Informação (TI)

A- A+

O Movimento Pró-Criança anunciou a prorrogação das inscrições para seus cursos gratuitos de Tecnologia da Informação (TI). As vagas são limitadas e as aulas começam no dia 4 de março.

A iniciativa é destinada às crianças e jovens, com idades entre 10 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social no Recife e na região metropolitana. Os cursos visam capacitar esses jovens em áreas cruciais da tecnologia, preparando-os para o mercado de trabalho.

Dentre os cursos oferecidos estão os de robótica, manutenção de computadores, customização de brinquedos educativos, encadernação. O atendimento para inscrições está disponível na sede do Movimento Pró-Criança, na Rua dos Coelhos, 317, bairro dos Coelhos, de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável.

As aulas acontecerão nas instalações dos Coelhos. Confira as vagas disponíveis:

Robótica: 120 vagas

Manutenção de Computadores: 40 vagas

Customização de Brinquedos Educativos: 15 vagas

Encadernação: 15 vagas

Total: 190 vagas

Documentos necessários: certidão de nascimento, RG, CPF, cartão do SUS, declaração escolar, comprovante de vacinação e uma foto 3x4.

Além do conhecimento técnico, os participantes terão direito ao recebimento de fardamento e um certificado de conclusão ao final do curso.



Para mais informações e para se inscrever, basta entrar em contato com o Movimento Pró-Criança pelo número (81) 98802-9574.



Sobre o Movimento Pró-Criança

O Movimento Pró-Criança é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a inclusão social e o desenvolvimento pessoal e profissional de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Através de programas educacionais e de capacitação, o Movimento Pró-Criança tem impactado

