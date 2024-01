MPPE abre mais de 160 vagas de estágio; há oportunidades para alunos de Direito e várias graduações

A- A+

Com 115 vagas para estudantes de Direito e mais 52 para graduandos de outros cursos, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu, nesta quinta-feira (18), inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior.



As vagas, para este ano e também para cadastro de reserva, são para diversos municípios pernambucanos - confira a distribuição das vagas ao fim do texto.



O estágio começa no dia 1º de julho, com bolsa cujo valor não foi especificado, mas detalhado como "não inferior ao salário mínimo", além de auxílio-transporte.



As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro, no site do Instituto Sustente, banca organizadora das duas seleções, através destes links: Estágio em Direito e Estágio em Cursos Administrativos.

As vagas são para estudantes matriculados a partir do 5º período do curso de Direito ou nos três últimos anos dos demais cursos.



A seleção se realiza pela internet, no dia 22 de março, com a divulgação do resultado final em 29 de março. Os classificados têm de 29 de maio a 4 de junho para envio da documentação.



Quadro de vagas - DIREITO

Recife - 18

Jaboatão dos Guararapes - 14

Olinda - 6

Paulista - 4

Ipojuca e São Lourenço da Mata - 3 cada

Camaragibe, Igarassu e Goiana - 2 cada

Cabo de Santo Agostinho, Ribeirão, Escada e Itamaracá - 1 cada

Abreu e Lima, Barreiros e Tamandaré - Cadastro Reserva

1ª Circunscrição (Salgueiro e região) - 3

2ª Circunscrição (Petrolina e região) - 9

3ª Circunscrição (Afogados da Ingazeira e região) - 3

4ª Circunscrição (Arcoverde e região) - 1

5ª Circunscrição (Garanhuns e região) - 6

6ª Circunscrição (Caruaru e região) - 6

7ª Circunscrição (Palmares e região) - 7

10ª Circunscrição (Nazaré da Mata e região) - 3

11ª Circunscrição (Limoeiro e região) - 10

12ª Circunscrição (Vitória de Santo Antão e região) - 6

14ª Circunscrição (Serra Talhada e região) - 3

Quadro de vagas - Demais cursos

ADMINISTRAÇÃO - Recife - 12, Olinda -2, 2ª Circunscrição (Petrolina e região) - Cadastro Reserva

ARQUITETURA - Recife (3)

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Recife - 4, 5ª Circunscrição (Garanhuns e região) - 1, 6ª Circunscrição (Caruaru e região) - 2, 7ª Circunscrição (Palmares e região) - 1

ENGENHARIA ELÉTRICA/ELETRÔNICA - Recife - 3

ENGENHARIA CIVIL - Recife - 3

ESTATÍSTICA - Recife - 1

JORNALISMO - Recife - 2

NUTRIÇÃO - Recife - Cadastro Reserva

PEDAGOGIA - Recife - 2, 6ª Circunscrição (Caruaru e região) - 1

PSICOLOGIA - Recife - 2, Olinda - Cadastro Reserva, 6ª Circunscrição (Caruaru e região) - 2

PUBLICIDADE - Recife - 1

RÁDIO E TV - Recife - 1

SERVIÇO SOCIAL - Recife - 2, Olinda - Cadastro Reserva, 6ª Circunscrição (Caruaru e região) - 1

TECNOLOGIA EM REDES - Recife - 3

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Recife - 3, Olinda - Cadastro Reserva.



