MRV oferece seis vagas de emprego para cargos de gerência; saiba como participar

A construtora MRV está com seis vagas abertas para cargos de gerência, sendo cinco para a área comercial e uma para a de trade e marketing. Interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até o dia 1º de março.



Para participar, é necessário ter ensino superior com formação completa em qualquer curso, entre os períodos de dezembro de 2021 até junho de 2024.



Além disso, é preciso ter disponibilidade para atuar presencialmente nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Paulista, na Região Metropolitana, ou Caruaru, no Agreste.

O processo seletivo possui etapas de entrevistas, dinâmica de grupo e entrevista com a diretoria regional. A empresa não divulgou os salários ofertados.



As atividades a serem desenvolvidas incluem reuniões periódicas de equipe, apoio no desenvolvimento de mídias e negociação de vendas com clientes, análise de produtividade e treinamentos para aperfeiçoamento da equipe de vendas, além da supervisão e acompanhamento do fluxo dos contratos.



“Após a contratação, inicia-se o período de treinamento, que será uma imersão completa onde são passadas todas as informações, a cultura da empresa e experiências teóricas e práticas pertinentes à companhia e ao cargo comercial”, informou a analista de desenvolvimento humano comercial da MRV, Alice Moreira.

