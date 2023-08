Neoenergia abre 150 vagas de estágio em Pernambuco, outros quatro estados e DF; veja como participar

A- A+

A Neoenergia está com 150 vagas de estágio abertas distribuídas entre os estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, além do Distrito Federal. As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino superior, a partir do terceiro período, e do técnico ou tecnólogo, que estejam, no mínimo, no segundo período.



Podem participar estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência Atuária, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Economia, Eletrotécnica, Sistema da Computação e Engenharias de Automação, Civil, Computação, Elétrica, Eletrônica e Produção.



As inscrições já estão abertas e seguem até esta sexta-feira (25), no site do Programa de Estágios da Neoenergia. O processo seletivo é composto por provas online, mapeamento de perfil, check-up de competências, entrevista final e admissão.

A carga horária de trabalho é de 6h diárias, em modelo presencial. Os aprovados terão direito a bolsa auxílio - de valor não divulgado -, vale-refeição ou vale-alimentação, auxílio transporte, programa de idiomas, plano de atividades esportivas, além de participação em programas de descontos.



“Estamos em busca de pessoas criativas e com vontade de evoluir em um ambiente colaborativo, inovador e diverso”, ressaltou a superintendente de desenvolvimento organizacional e cultura da Neoenergia, Régia Barbosa.







