Novo Atacarejo abre 1 mil vagas em Pernambuco Vagas estão disponíveis na Região Metropolitana do Recife e no interior

A rede nordestina Novo Atacarejo anunciu 1 mil vagas de emprego disponíveis para novas lojas e unidades já em operação na Região Metropolitana do Recife e interior. Ao todo, são 700 vagas para cargos de liderança e operacionais. Outras 300 são voltadas à cidade de Ouricuri, nova unidade que ainda será inaugurada. O processo inclui vagas para pessoas com deficiência

A seleção de candidatos envolve funções, que incluem operadores de caixa, açougueiros, operadores de empilhadeira, assistentes de manutenção e TI, além de gerentes de áreas. Para as funções operacionais, como operador de loja, os candidatos precisam ter, no mínimo, 18 anos de idade, ensino médio completo, disponibilidade de horário e não é exigida experiência. No caso dos cargos técnicos, como açougueiro, padeiro, operador de empilhadeira, é necessário ter curso na área. Já para as ocupações de liderança, é necessário ter experiência na área, em liderança, ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Segundo a gerente de RH do Novo Atacarejo, Ilza Santos, o processo de inscrição é todo on-line para facilitar o acesso dos candidatos às vagas. Os interessados devem acessar a plataforma de recrutamento da rede de atacarejos: https://novoatacarejo.jobs.recrut.ai/#openings, buscar a cidade, a ocupação desejada e preencher os dados.

