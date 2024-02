Novo atacarejo abre mais de 600 vagas de emprego; oportunidades são para Caruaru e Ribeirão

A- A+

Com a previsão de expansão das atividades em Pernambuco, a rede nordestina Novo Atacarejo anunciou a abertura de 630 vagas de emprego. As oportunidades são para as cidades de Caruaru e Ribeirão. No município do Agreste, são disponibilizadas 380 vagas, enquanto para Ribeirão são 250 oportunidades.

Os candidatos selecionados atuarão tanto em novas lojas como em unidades que já estão em funcionamento.

De acordo com a empresa, estarão disponíveis oportunidades para os seguintes cargos:

Açougueiro;

Assistente de operações;

Assistente de recursos humanos;

Assistente de TI;

Encarregado de manutenção;

Encarregado de operações;

Gerente de área;

Operador de empilhadeira;

Operador de loja;

Padeiro.

Para os cargos de liderança, a empresa destaca que é necessário ter experiência na área, ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Já para as vagas operacionais, como a de operador de loja, os requisitos são: idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Não é exigida experiência. O processo também está disponível para pessoas com deficiência.

Para concorrer às vagas, os candidatos deverão acessar o site de recrutamento da empresa. A plataforma está disponível neste link.

Ao entrar no site, o candidato deverá buscar a cidade, a ocupação desejada e preencher os dados solicitados.

