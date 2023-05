Novo Atacarejo vai abrir 500 vagas de emprego em Paulista; loja deve ficar pronta em quatro meses

A- A+

Com investimento de mais de R$ 25 milhões e perpectiva de 500 empregos diretos e cerca de mil indiretos, a rede pernambucana Novo Atacarejo vai inaugurar uma segunda unidade em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



A previsão, segundo a prefeitura do município, que teve encontro esta semana com representante da rede, é de que a loja, na rodovia PE-15, fique pronta em quatro meses.



“A construção será erguida em uma área com mais 30 mil metros quadrados, localizada às margens da PE-15, onde funcionou a garagem da empresa de transportes coletivos Oliveira”, disse o engenheiro engenheiro civil e representante da empresa, Lucian Fragoso, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura.



Segundo a rede atacadista, os 500 novos empregos serão para diversas funções na loja, quando estiver em funcionamento. A empresa informa que a seleção ainda irá começar e será pelo site https://novoatacarejo.jobs.recrut.ai/#openings - a data de início, porém, ainda não definida.

Há perspectiva de geração de mil empregos indiretos. "Também serão realizadas obras urbanísticas para o benefício da população entre as medidas compensatórias para instalação do empreendimento no município e sem custo algum para o erário público”, informou secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Paulista, Paulo Marenga

A Novo Atacarejo, que nasceu em 2019 em Carpina, tem hoje 20 lojas em operação em 17 municípios pernambucanos, sendo três no Recife. .









