Novo hospital em Paulista, na RMR, trará mais de 180 vagas de emprego para a cidade

A- A+

A cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR) receberá um novo complexo hospitalar. Trata-se do Hospital Geral de Paulista (HGP), o qual vai gerar mais 180 vagas de empregos diretos. O empreendimento não é de administração pública.



A operação terá o investimento de até R$ 6 milhões e pretende iniciar suas atividades na segunda quinzena do mês de junho. A nova estrutura fica localizada na Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 1229 - Janga.

“Este novo empreendimento hospitalar vai atrair profissionais de saúde qualificados para o município. Isso resulta em maior concentração de especialistas, aumentando a capacidade de tratamento e melhorando a qualidade dos serviços de saúde. A presença de uma equipe médica qualificada também resulta em paciente melhor atendido, logo, população menos adoecida", frisou a secretária de Saúde, Kássia Moura, que também comemorou a oportunidade de novos empregos para a população da cidade.

Reunião sobre o novo hospital em Paulista

A pauta foi abordada durante visita realizada pelos representantes da unidade médica à Secretaria de Saúde da cidade, no Centro Administrativo da Prefeitura, em Maranguape I. Na ocasião, os representantes do estabelecimento foram recebidos pela secretária de Saúde, Kássia Moura. Segundo o diretor jurídico e administrativo-financeiro Paulo Lustosa, e o diretor do empreendimento Francisco Viana, a estrutura vai comportar o atendimento de urgências e emergências.

“Também vamos oferecer serviços de hemodinâmica, ortopedia, assistência à saúde da mulher, clínica médica e cirurgias eletivas, vasculares e cardíacas entre outras”, disse Paulo Lustosa.



De acordo com Francisco Viana, representante administrativo-financeiro do empreendimento, o hospital vai realizar trabalhos filantrópicos por meio do Centro de Educação de Saúde Comunitária (CESAC) para atender a população em vulnerabilidade econômica.

Veja também

Publicidade Legal - 23 de maio de 2023 edital de convocacao excelsior