Olinda abrirá concurso público com mais de 300 vagas; confira as áreas Ainda não foram detalhados quais serão os cargos e salários oferecidos

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, abrirá concurso público com mais de 300 vagas. A informação ainda será publicada no Diário Oficial do município.



O concurso visa compor o quadro de servidores das seguintes secretarias:



- Saúde e Gestão Urbana

- Obras

- Meio Ambiente e Planejamento Urbano

- Gestão de Pessoas e Administração

- Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

- Patrimônio e Cultura.



Ainda não foram detalhados quais serão os cargos e salários oferecidos. Também não há previsão para divulgação do edital e início das inscrições.

“Um concurso público com mais de 300 vagas é de extrema importância para a nossa cidade. Primeiramente, ele cria oportunidades de emprego para os nossos cidadãos. Além disso, ele traz profissionais qualificados para o serviço público, o que pode melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade”, afirmou o prefeito de Olinda, Professor Lupércio.

