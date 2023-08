Olinda convoca, em outubro, mais de cem aprovados para professor municipal; veja calendário

A- A+

A Prefeitura de Olinda anunciou, nesta sexta-feira (4), o calendário da segunda chamada dos aprovados no concurso para professor da rede municipal da cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife. A convocação dos candidatos será de 2 a 6 de outubro próximo.

Realizado após 13 anos, o concurso da Educação aconteceu em março deste ano e contou com a participação de 13.737 candidatos. Os primeiros convocados - 124 - foram nomeados em junho e empossados no fim de julho, sendo, em seguida, distribuídos nas unidades escolares.



Esta nova convocação será também de mais de cem aprovados. De acordo com a Secretaria de Educação de Olinda, eles ocuparão os cargos de Professor I e Professor II e terão que cumprir todas as etapas que serão publicadas em Diário Oficial a partir do mês de outubro - confira o conograma ao fim deste texto.

Ao todo, o concurso é para preencher 230 vagas imediatas.

A rede municipal de ensino de Olinda possui quase 25 mil estudantes, distribuídos por 72 escolas, sendo seis com ensino integral e 16 creches.

Confira o calendário:

• Publicação da 2ª convocação – 02/10/2023 a 06/10/2023

• Publicação da Convocação dos Nomeados – 09/10/2023 a 13/10/2023

• Recebimento das documentações – 16/10/2023 a 30/10/2023

• Análise dos documentos – 31/10/2023 a 14/11/2023

• Exame Admissional na Junta Médica – 20/11/2023 a 15/12/2023

• Publicação de Aptos e Inaptos – 20/12/2023

• Evento da Posse – 05/01/2024

Veja também

África Oito brasileiros conseguem sair do Níger após golpe de Estado e nove querem permanecer no país