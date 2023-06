Olinda divulga edital do concurso para guarda civil municipal; inscrições começam dia 8 de junho

A- A+

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, divulgou o edital do concurso público com 24 vagas imediatas e 100 de reserva para o cargo de guarda civil municipal.

De acordo com o documento, as inscrições começam no dia 8 de junho e seguem até o dia 8 de julho, no site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. A inscrição custa R$ 100.

Participantes de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa desde que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Entre os requisitos para participar do concurso estão: ter idade igual ou superior a 18 anos no ato da nomeação, ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do cargo.



Para o cargo, há duas escalas de trabalho disponíveis: 30 horas semanais ou 12 por 36 horas. O salário oferecido é de R$ 1.212, mais acréscimo de 40% de insalubridade por risco de vida e 20% de função Constitucional de Segurança. Os selecionados no sistema 12 por 36 horas receberão, ainda, o acrescimento de 80% da Jornada Especial de Trabalho.

A seleção ocorrerá em duas etapas. Na primeira, haverá prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha e prova discursiva, além de exame médico, prova de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. Já a segunda etapa é composta pelo curso de formação profissional.

Segundo o edital, as provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 3 de setembro, e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 27 de setembro.

Já as datas das demais fases e do resultado final dos aprovados no concurso ainda não foram publicados.

O prazo de validade do certame é de dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Veja também

Dia dos namorados Spotify lança "correio elegante" com João Gomes lendo mensagens de amor de internautas