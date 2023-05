Olinda divulga, nesta quinta (1º), edital do concurso para Guarda Municipal; inscrições começam dia 8

A- A+

Será divulgado, nesta quinta-feira (1º), o edital do concurso público com 24 vagas imediatas e 100 de reserva para a Guarda Municipal de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a gestão da cidade, as inscrições serão abertas no dia 8 de junho e seguem até 8 de julho, no site https://www.consulpam.com.br/.



Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo. Há duas escalas de trabalho diponíveis: 30 horas semanais ou 12 por 36 horas.



O salário oferecido é de R$ 1.212, mais acrescimo de 40% de insalubridade por risco de vida e 20% de função Constitucional de Segurança.

Segundo a Prefeitura de Olinda, os selecionados no sistema 12 por 36 horas, receberão, ainda, o acrescimento de 80% da Jornada Especial de Trabalho.



A seleção ocorrerá em duas etapas. A primeira consiste em provas objetiva e discursivas, que serão realizadas no mesmo dia, além de exames médicos, Teste de Aptidão Física (TAF), psicotécnico e investigação social.



Já na segunda etapa, será realizado o curso de formação. Somente ao final, o aprovado será nomeado para a vaga.

