Olinda fará concurso para agente de trânsito; salário é de mais de R$ 5,3 mil

A Prefeitura de Olinda vai realizar concurso para agente municipal de trânsito. Ao todo, são dez vagas - uma para pessoa com deficiência - para contratação imediata, e mais 70 para cadastro de reserva. O salário é R$ 5.392, com possibilidade de gratificação para quem tiver Carteira Nacional de Habilitação.



Com publicação nesta quinta (1º), o edital do concurso foi assinado na manhã desta quarta-feira (31), pelo prefeito Professor Lupércio. O início das inscrições está previsto para a próxima terça-feira (6), no valor de R$ 170.



"Acabamos de assinar o edital. Boa sorte a todos", afirmou Professor Lupércio. A validade do concurso é de dois anos, e é exigido ensino médio.

As provas objetiva e discursiva acontecem em 5 de maio. A objetiva reúne língua portuguesa, informática, história de Olinda, direito (Constitucional, Penal e Administrativo), ética no serviço público e legislação de trânsito. Já a prova discursiva é sobre atualidades.



O concurso tem mais etapas, com teste de capacidade física, exame médico, avaliação psicológica e investigação social. Depois, há o curso de formação, que deve durar cerca de dois meses.



O edital e todas as informações estarão no site da banca examinadora, a Consulpam. Os agentes de trânsito de Olinda são vinculados à Secretaria de Mobilidade Urbana.

