Olinda nomeia 124 aprovados no concurso público para professor da rede municipal Posse será no fim de julho

Nesta sexta-feira (30), 124 aprovados no recente concurso para professor municipal de Olinda foram nomeados em homologação feita pelo prefeito Professor Lupércio. Segundo a prefeitura, atos estarão no Diário Oficial de segunda-feira (3), e os aprovados serão oficialmente chamados na próxima quarta-feira (5).



Realizado em 19 de março último, com a participação de 13.737 candidatos, o concurso foi o primeiro da Secretaria de Educação após 13 anos e teve o resultado final divulgado no início deste mês.

Os 124 novos professores vão preencher, segundo a prefeitura, vagas nas disciplinas regulares dos anos iniciais (educação infantil e fundamental I) e anos finais (fundamental II): línguas, artes, ciências, matemática, história, geografia e educação física.



A posse será no dia 26 de julho, às 15h, em solenidade na faculdade Aeso. Já nos dias 27, 28 e 31, haverá a lotação, quando os aprovados serão informados onde exercerão suas atividades - confira, ao fim do texto, o cronograma completo para os aprovados.

Ao todo, foram classificados 230 candidatos, mas os outros 106 ficarão como cadastro de reserva - o concurso tem validade de dois anos.

"Com esse concurso e o preenchimento das vagas, a prefeitura está renovando seu quadro de professores efetivos e garantindo que todo investimento que fazemos na formação continuada retorne cem por cento para o município", afirmou a secretária de Educação de Olinda, Edilene Soares.

Confira o cronograma para os aprovados:

3/7 – Publicação da Homologação e dos atos de nomeação concurso

5/7 – Chamamento dos classificados

11/7 - Entrega da documentação (1º ao 42º) - manhã e tarde

12/7 - Entrega da documentação (43º ao 85º) - 9h às 12h

13/7 - Entrega da documentação (86º ao 124º) - 13h às 17h

17/7 - Exame admissional (1º ao 42º) - manhã e tarde

18/7 - Exame admissional (43º ao 85º) - 9h às 12h

19/7 - Exame admissional (86º ao 124º) - 13h às 17h

21/7 – Publicação dos aptos e inaptos

26/7 - Evento de posse - 15h

27/7 - Lotação - manhã e tarde

28/7 - Lotação - 9h às 12h

31/7 - Lotação - 13h às 17h.

